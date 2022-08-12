رسميًا.. برشلونة يوقع الرافعة الاقتصادية الرابعة

طريقة أخرى لتلافي المصاعب المادية

أعلن برشلونة بشكل رسمي تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة وذلك في بيان رسمي صادر عن النادي الكتالوني.

برشلونة أعلن إتمام عملية بيع نسبة 24.5% من حصته في "استوديوهات برشلونة" وذلك لشركة "أورفيوس ميديا" التي يديرها خاومي روريس، والتي تملك تاريخًا كبيرًا في مجال الإنتاج الإعلامي.

برشلونة أعلن في بيانه الرسمي أن قيمة تلك الصفقة تصل إلى 100 مليون يورو.

وكان الاتفاق قد تم التوصل إليه في التاسع والعشرين من يوليو، وسيتماشى مع خطط النادي التسويقية والرقمية، مع بيع نحو 49.5% من حقوق الاستوديوهات بشكل عام منذ بدء تفعيل خطة بيع الأصول لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ضربت النادي الكتالوني.

وقد تم توثيق العقود بشكل قانوني وفقًا للوائح السلطات الكتالونية، وكذلك وفقًا للوائح النادي وجمعيته العمومية.

مع هذا العقد الجديد قد يتمكن برشلونة من إتمام عمليات تسجيل لاعبيه في الميركاتو الصيفي، والصفقات التي قام بالحصول على توقيعها وهم ليفاندوفسكي وكريستنسن وكيسييه ورافينيا وجول كوندي، إضافة إلى تسجيل كل من سيرجي روبيرتو وعثمان ديمبيلي اللذين أبرم معهما عقودًا جديدة.