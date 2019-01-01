رسمياً – برشلونة يواجه أتليتك بلباو بدون ميسي

البرغوث الأرجنتيني يغيب عن أولى مباريات الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني

فيسبوك تويتر بلال محمد

شهدت قائمة برشلونة، لأولى مباريات الدوري الإسباني، أمام أتليتك بلباو، غياب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

ويفتتح الفريق الكتالوني، الدوري الإسباني مساء غد الجمعة، ويبدأ رحلته في الدفاع عن لقبه من استاد سان ماميس معقل أتليتك بلباو.

ويعاني ميسي من إصابة عضلية، جعلته يتغيب عن آخر جولات الفريق الودية في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عندما لعب أمام نابولي.

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⚽ #AthleticBarça

🏟 San Mamés

¡Esta es la lista para el debut en la Liga! 👇 pic.twitter.com/kKCgPNsmEV — FC (@FCBarcelona_es) August 15, 2019

وشهدت القائمة أيضاً، غياب كلاً من فيدال، وآرتور، بينما تواجد للمرة الأولى الوافد الجديد أنطوان جريزمان بالإضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو.