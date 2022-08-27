رسميًا .. برشلونة ينجح في تسجيل كوندي

النادي الكتالوني يسجل كوندي بشكل رسمي في قوائمه واللاعب يتواجد ضد بلد الوليد.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني بشكل رسمي عن تسجيل اللاعب الفرنسي جول كوندي في صفوف فريقه الجديد برشلونة.

جاء هذا عقب أسابيع من المعاناة للنادي الكتالوني من أجل تسجيل اللاعب الذي انضم لهم في سوق الانتقالات الصيفية قادمًا من إشبيلية.

اللاعب ظهر في قوائم برشلونة الرسمية على الموقع الإلكتروني للرابطة بعد 15 يومًا من تسجيل كافة الصفقات الجديدة مع النادي الكتالوني.

وغاب كوندي عن أول مباراتين لبرشلونة في الموسم الجديد أمام رايو فاييكانو وريال سوسييداد بسبب عدم تسجيله في قوائم الفريق.

اللاعب يتدرب بشكل طبيعي مع النادي وجاهز لخوض مباراة بلد الوليد التي تقام مساء الأحد على ملعب كامب نو، ومن المنتظر أن يدفع به تشافي هيرنانديز أساسيًا.

كوندي كان مطلوبًا في عدة أندية أخرى على رأسها تشيلسي الإنجليزي الذي صارع برشلونة حتى اللحظات الأخيرة، وانتقل في الأخير للنادي الكتالوني مقابل حوالي 50 مليون يورو.

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل مواجهة بلد الوليد وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد التعادل مع فاييكانو والفوز على ريال سوسييداد.