رسميًا.. برشلونة يكشف التشخيص النهائي لإصابة دي يونج وديباي

المتاعب تتزايد على رأس تشافي خلال فترة التوقف الدولي.

كشف نادي برشلونة عن مدى إصابة لاعبيه المشاركين مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، ومدة غيابهم المتوقعة.

وكان كلاً من فرينكي دي يونج وممفيس ديباي نجمي منتخب هولندا تعرضا للإصابة أمس خلال مواجهة الطواحين مع بلجيكا بالجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية والتى انتهت لصالح كتيبة المدرب لويس فان جال بهدف دون رد سجله فيرجيل فان دايك برأسية متقنة من ركلة ركنية في الدقيقة 73.

برشلونة يعلن تطورات حالة دي يونج وديباي

ونشر نادي برشلونة في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني أن الفحوصات الطبية التى أجراها اليوم كلًا من دي يونج وديباي أكدت إصاباتهما في أوتار الركبة.

وأشار البيان إلى أن لاعب خط الوسط فرينكي دي يونج يعاني من استطالة في عضلة الفخذ اليسرى مع تحديد موعد عودته في وقت لاحق.

بينما تعرض المهاجم ممفيس ديباي لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في فخذه الأيسر، على أن يعود فور شعوره بالراحة.

وأكد البيان على أن مدة غياب الثنائي، يعتمد على مدى سرعة تعافيهما من الإصابة.

الجدير بالذكر أن الإصابات لاحقة لاعبي برشلونة خلال فترة التوقف الدولي، حيث أصيب حتى هذه اللحظة كلًا من جول كوندي ورونالد أراوخو ودي يونج وديباي وعثمان ديمبيلي.