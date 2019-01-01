رسميًا - برشلونة يقيل فيكتور فالديز من تدريب فريق الشباب

نادي برشلونة يعلن رحيل فيكتور فالديز بعد مرور أقل من ٩٠ يومًا على تعيينه مديرًا فنيًا لفريق الشباب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي برشلونة اليوم عن رحيل فيكتور فالديز حارسه السابق والمدير الفني الخاص بفريق الشباب بالنادي.

جاء هذا في بيانًا رسميًا أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله على نهاية العلاقة القصيرة التي ربطت النادي بالمدير الفني الذي يبدأ مشواره التدريبي.

وكان فالديز قد جلس مع السكرتير الرياضي في النادي يوم الجمعة الماضي من أجل مناقشة مستقبله في الفريق.

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وشهدت فترة تولي فالديز لتدريب فريق الشباب مشاكل عديدة على رأسها خلافه مع باتريك كلويفرت مدير مدرسة الشباب في النادي.

وتعرض الفريق لعدة هزائم في تلك الفترة ولم تكن النتائج على أفضل ما يرام أيضًا مما عجل بنهاية مشوار حارس مرمى الجيل الذهبي للبلوجرانا.

جدير بالذكر أن أحد أهم الانتقادات التي تلقاها فالديز في فترة تدريبه لشباب برشلونة هو استخدامه لطريقة ٤-٤-٢ بدلًا من ٤-٣-٣ التي تعتمد عليها كل فئات الأعمار في النادي.