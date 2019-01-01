رسميًا - برشلونة يقرر تصعيد واجي للفريق الأول

نادي برشلونة يعلن عن تصعيد اللاعب الشاب موسى واجي نجم فريق الشباب ليزامل نجوم الصف الأول في النادي الكتالوني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن تصعيد لاعبه السنغالي موسى واجي للفريق الأول بداية من الموسم الجديد وبشكل كامل.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي نشره قبل قليل، وأكد من خلاله أن اللاعب سيحصل على القميص رقم ١٦ في الفريق.

ويعد القميص رقم ١٦ من أهم القمصان في تاريخ برشلونة، حيث ارتداه من قبل كل من تشافي وبوسكيتس وسيلفينيو وغيرهم من النجوم الكبار.

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وكان اللاعب قد شارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة رفقة منتخب بلاده والتي أقيمت في مصر وقدم مستويات مميزة وحصل على الميدالية الفضية.

ويأتي تصعيد واجي ليؤكد خطة فالفيردي الجديدة بالاستعانة بسيرجي روبيرتو في خط وسط الملعب بعد مرور ثلاث مواسم على رحيل داني ألفيس أصبح فيها اللاعب الإسباني هو الظهير الأيمن الأساسي للفريق.

جدير بالذكر أن الفريق الأول في برشلونة يملك حاليًا كل من نيلسون سيميدو وسيرجي روبيرتو وموسى واجي في مركز الظهير الأيمن في المقابل لا يوجد سوى جودري ألبا كظهير أيسر.