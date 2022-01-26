رسميًا .. برشلونة يقاضي مجلس بارتوميو

كشف مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني عن موعد عرض نتائج الدراسة التحليلية لأوضاع النادي، ودراسة الإجراءات المحتملة التي نجمت عن أساليب الإدارة السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، أكد برشلونة أيضًا أن مجلس إدارته الحالي برئاسة جوان لابورتا، سيتحرك رسميًا لمقاضاة مجلس الإدارة السابق الذي كان تحت قيادة جوسيب ماريا بارتوميو.

وأصدر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت للإعلان عن موعد الكشف عن نتائج الدراسة التحليلية، بالإضافة إلى التأكيد على التحرك القضائي ضد مجلس الإدارة السابق.

وجاء في البيان: "عقد مجلس الإدارة، المنعقد في جلسة عادية بمرافق كامب نو، اجتماعًا نتج عنه ما يلي".

وأضاف: "في يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير، ستُعرض نتائج التحقيق الجنائي على الملأ، والتي بدأت نتيجة العناية المالية الواجبة، بهدف الكشف عن المخالفات المحتملة في إدارة النادي خلال الفترة الرئاسية الماضية".

وتابع: "وبالمثل، سيتم الإبلاغ عن الإجراءات التي بدأها النادي بالفعل، والتي تتمثل في تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام في برشلونة، بشأن الحقائق الشائنة عن استنتاجات التحقيق".

واختتم البيان: "التقديم الذي سيتم عقده في مرافق برشلونة، سيقدمه رئيس النادي، جوان لابورتا".

يذكر أن الفترة الماضية، وتحديدًا منذ عودة جوان لابورتا إلى رئاسة برشلونة في مارس من العام الماضي، شهدت حالة من الشد والجذب مع بارتوميو الرئيس السابق، وتبادل للاتهامات بين الطرفين حول أسباب تراجع النادي اقتصاديًا.

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