رسمياً - برشلونة يفعل إعادة شراء كوكوريا
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أعلن برشلونة الإسباني رسمياً عن تفعيله لشرط إعادة شراء الظهير الشاب مارك كوكوريا من نادي إيبار.
وكان برشلونة قد باع اللاعب لإيبار مع حق إعادة الشراء مقابل 4 مليون يورو.
وتألق كوكوريا البالغ من العمر 20 عاماً مع إيبار هذا الموسم، وهو من ناشئي أكاديمية الكتلان الشهيرة لاماسيا.
[BREAKING NEWS] 👍 @cucurella3 https://t.co/QiMZPqnKPI— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2019
يأتي ذلك نظراً لنقص البدائل في مركز الظهير الأيسر، مع وجود جوردي ألبا كأساسي تجاوز الثلاثين من العمر، ومع اقتراب رحيل توماس فيرمايلين أيضاً، وهو قلب دفاع يجيد اللعب على اليسار.
يذكر أن برشلونة تعاقد هذا الصيف مع فرنكي دي يونج من أياكس الهولندي وأنتوان جريزمان قادماً من أتلتيكو مدريد.