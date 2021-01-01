رسميًا .. برشلونة يعلن غياب كوتينيو لمدة ثلاثة أشهر

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أعلن نادي برشلونة رسميًا أن لاعبه فيليب كوتينيو خضع لعملية جراحية اليوم السبت لعلاج إصابة الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

وكان برشلونة قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن إصابة لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو في الغضروف وإمكانية حاجته لجراحة عاجلة.

كوتينيو غادر أرض الملعب في الدقيقة 65 أمام إيبار، حيث نزل بدلًا منه ميراليم بيانيتش، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 .

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن هناك شكوك حول معاناة كوتينيو من إصابة قوية في الغضروف المفصلي الخارجي للركبة، وسط مخاوف حول غيابه لفترة طويلة.

وهو ما أكده النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، حيث كشف عن حجم إصابة كوتينيو، وضرورة التدخل الجراحي بالمنظار للقضاء على المشكلة.

وقال برشلونة في بيان جديد أن الجراحة كانت ناجحة للنجم البرازيلي، ومن المقرر غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

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وتعتبر هذه الإصابة الثانية لكوتينيو منذ عودته لبرشلونة من بايرن ميونخ، بعد غيابه لمدة شهر بسبب تأثر عضلات ذات الرأسين في الفخذ الأيسر.

يذكر أن صاحب الـ28 سنة، ظهر في 14 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين بكل البطولات.