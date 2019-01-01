رسمياً - برشلونة يعلن عن رقم جريزمان

الفرنسي الوافد من أتلتيكو مدريد يظهر برقمه الجديد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن برشلونة الإسباني عن الرقم الذي سيرتديه لاعبه الجديد أنتوان جريزمان، الوافد مؤخراً من أتلتيكو مدريد.

وسيرتدي جريزمان الرقم 17، وهو ما ينتظر استمراره لفترة تتوقف على فترة بقاء كوتينيو الذي يحمل رقم 7.

التقارير تتناول المزيد من العروض لضم النجم البرازيلي الذي لم يلقَ النجاح في كامب نو بعد، إلا أن وكيله يرفض فكرة الرحيل حتى الآن.

وكان برشلونة قد أتم التعاقد مع جريزمان بشكل رسمي قبل يومين مقابل 120 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي.

وكانت تلك القيمة قد انخفضت ببداية يوليو من 200 مليون يورو إلى 120 مليون فقط.

يذكر أن أتلتيكو مدريد يتهم برشلونة وجريزمان بالاتفاق بينهما في مارس الماضي، ولذلك رفض تقسيم مبلغ الشرط الجزائي.