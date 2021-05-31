رسميًا .. برشلونة يعلن ضم أجويرو

هو الآن في برشلونة..

أعلن نادي برشلونة رسميًا ضم المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي ليكون المهاجم الجديد للفريق.

سيوقع المهاجم المقرب إلى قلب ليونيل ميسي قائد برشلونة عقدًا حتى نهاية موسم 2022/23، وتم تحديد شرط الشراء الخاص به بمبلغ 100 مليون يورو.

وبالأمس، ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن برشلونة الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي ومهاجمه الأرجنتيني في المدينة الكتالونية خلال الوقت الحالي رفقة إريك جارسيا.

الثنائي لعبا نهائي دوري أبطال أوروبا بالفعل بالأمس، ولكنهما تواجدا اليوم في مدينة برشلونة وسط تكهنات بانضمامهما إلى النادي الكتالوني .

يعتبر برشلونة المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، ضمن أهم الأهداف التي يريد التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليكون التعاقد الرسمي الأول بالفعل بعد إعلان النادي.

اللاعب انتهى عقده مع مانشستر سيتي في الصيف الحالي وبنهاية الموسم المنصرم، وبعدها أصبح حرًا، ليبدأ برشلونة في التواصل معه مباشرة منذ إعلان رحيله عن السيتي.

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الجدير بالذكر أن برشلونة بحث بشتى السبل عن التعاقد مع مهاجم صريح الصيف المقبل، ومع ما لدى أجويرو من خبرة استثنائية ومهارات تجعله من الأفضل في العالم، قد يكون صفقة مربحة للغاية قياسًا بالظروف الراهنة.