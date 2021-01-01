رسميًا .. برشلونة يعلن رحيل مدافعه لنيس الفرنسي

نادي برشلونة يعلن بشكل رسمي رحيل لاعبه جان كلير توديبو لصفوف نيس الفرنسي.

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن اتفاقه مع نظيره بنفيكا البرتغالي على كسر إعارة اللاعب جان كلير توديبو الحالية.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره برشلونة قبل قليل، وأكد من خلاله أن النادي اتفق مع نيس الفرنسي على أن ينضم لهم اللاعب لنهاية الموسم.

وأكد النادي في البيان أن انتقال اللاعب لصفوف نيس يأتي على سبيل الإعارة مع وجود خيار للشراء النهائي بنهاية الموسم مقابل ثمانية ونصف مليون يورو وسبعة مليون إضافات متغيرة.

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وكتب النادي في البيان: "برشلونة وبنفيكا اتفقا على إنهاء انتقال جان كلير توديبو الذي أصبح معارًا لنيس حتى الـ30 من يونيو".

وأضاف: "النادي الفرنسي الآن يملك بطاقة اللاعب، ولديه خيار بالشراء مقابل ثمانية ونصف مليون يورو، بالإضافة لسبعة مليون متغيرات".

وكان اللاعب قد انضم لصفوف برشلونة قادمًا من تولوز في يناير 2019 قبل أن يخرج في إعارات مختلفة سواء لشالكه أو بنفيكا.

جدير بالذكر أن إجمالي ما شاركه توديبو من لقاءات مع برشلونة كان خمس مباريات في كل البطولات.