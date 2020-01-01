رسمياً .. برشلونة يعلن رحيل لاعبه إلى الدوري الفرنسي

اللاعب سينضم على سبيل الإعارة

أعلن نادي برشلونة، رحيل لاعبه موسى واجي إلى نيس الفرنسي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ووفقاً للبيان الرسمي الذي نشره الفريق الكتالوني مساء اليوم، فإن واجي سينضم لنيس على سبيل الإعارة، مع خيار شراء غير إلزامي بقيمة 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى 500 ألف يورو إضافات.

وفي حال أن نيس فعل بند الشراء، سيحق لبرشلونة خيار شراء مستقبلي بقيمة 15 مليون يورو حتى يونيو 2021.

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كما يحق للنادي رفض عمليات البيع المستقبلية للاعب صاحب الـ 21 عاماً.

وانضم اللاعب السنغالي، للفريق الكتالوني من كاس يوبين البلجيكي في صيف 2018، مقابل 5 ملايين يورو.

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وشارك واجي للمرة الأولى مع برشلونة في 13 إبريل الماضي أمام هويسكا، وحقق في ذلك الموسم لقب الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن اللاعب شارك مع برشلونة، في ست مباريات بمختلف البطولات، أربعة في الليجا واثنين في دوري أبطال أوروبا.