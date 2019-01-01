رسمياً – برشلونة يعلن بيع لاعبه الشاب إلى أوساسونا

الفريق العائد من جديد إلى الدوري الممتاز يدعم صفوفه بمهاجم برشلونة الشاب

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي برشلونة، رحيل لاعبه الشاب مارك كاردونا، والذي انتقل رسمياً إلى نادي أوساسونا في صفقة بيع نهائي.

كلفت الصفقة، خزائن نادي أوساسونا 2.5 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 23 عاماً.

ونشر النادي الكتالوني، بياناً عبر موقعه الرسمي، شكر فيه اللاعب على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق، وتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة.

ولعب كاردونا في صفوف الفريق الرديف لبرشلونة خلال موسمي 2016/17، و2017/18 سجل خلالهم 24 هدفاً.

ولعب أول مباراة له بقميص الفريق الأول في ديسمبر 2016 تحت قيادة المدير الفني السابق لويس إنريكي، وفي هذا الموسم لعب بعض الدقائق في بطولة كأس إسبانيا.

📆حدث في مثل هذا اليوم عام 2007



برشلونة يتعاقد مع الغزال تيري هنري ✍️

👕121 مباراة

⚽️49 هدف

🏆7 ألقاب pic.twitter.com/AqO9YykTJy — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 25, 2019

وقضي الموسم المنصرم، معاراً لصفوف نادي إيبار، ولعب معهم 17 مباراة بالدوري سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفاً، وشارك في مباراتين بالكأس صنع خلالهما هدفاً وحيداً.

الجدير بالذكر أن أوساسونا ضمن العودة والمشاركة من جديد في الدوري الإسباني الممتاز الموسم القادم.