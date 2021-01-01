رسميًا .. برشلونة يعلن انتقال لاعبه إلى خيتافي

يأس من حصوله على الفرصة مع كومان

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، الأربعاء، عن انتقال لاعبه كارليس ألينيا إلى صفوف خيتافي بحثًا عن فرصة اللعب بصفة أساسية.

ألينيا عانى كثيرًا مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي، حيث فشل في اللعب بانتظام تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

ولذلك قرر النادي الكتالوني إعارة اللاعب إلى خيتافي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

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وتعتبر هذه الإعارة هي الثانية لألينيا خلال فترته مع برشلونة، حيث سبق أن لعب مع ريال بيتيس قبل العودة من جديد لناديه الأصلي.

وجاءت هذه الخطوة بناء على رغبة كومان، والذي بدوره نصح اللاعب بالبحث عن فريق آخر لخروجه من حساباته بشكل كامل.

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وشارك اللاعب الشاب في خمس مباريات مع برشلونة بالدوري هذا الموسم، وظهر في 3 مواجهات في دوري أبطال أوروبا، كما يمتلك 43 مباراة رسمية في رصيده.

يذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة قوية على ملعب سان ماميس أمام أتلتيك بيلباو، طمحًا في إنعاش حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.