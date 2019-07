رسمياً – برشلونة يعلن انتقال كوكوريا إلى خيتافي

أعلن نادي برشلونة رسمياً، انتقال لاعبه مارك كوكوريا إلى نادي خيتافي، خلال فترة الانتقالات الحالية، على سبيل الإعارة.

وانتقل اللاعب صاحب الـ 20 عاماً، إلى خيتافي على سبيل الإعارة مقابل 6 مليون يورو، مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم الجديد.

وينص عقد الظهير الأيسر الجديد لخيتافي، على دفع 40%، من قيمة بيعه مستقبلاً إلى برشلونة.

وكانت إدارة الفريق الكتالوني استعادت اللاعب منذ أيام من فريق إيبار، بعد بيعه، عندما فعلت شرط إعادة شراء لاعبها من جديد.

Agreement with for Marc Cucurella loan

