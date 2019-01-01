رسميًا .. برشلونة يصرف النظر عن شراء بواتينج

سبق اللاعب الغاني كيفن برينس بواتينج الجميع، بإعلان نهاية مغامرته القصيرة مع برشلونة، بعد رفض المدرب ارنستو فالفيردي بتفعيل بند الشراء بعقد نهائي بعد انتهاء فترة إعارته من ساسولو.

وانضم لاعب ميلان السابق إلى عملاق الليجا في الميركاتو الشتوي الأخير، لتدعيم خط الوسط في النصف الثاني من الموسم، إلا أنه عانى الأمرين تارة من تجاهل المدرب وتارة أخرى مع لعنة الإصابات، لتنتهي تجربته بأربع مشاركات فقط على مدار ستة أشهر.

وتأكيدًا على انفصاله عن الكتلان، كتب اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا عبر حسابه على منصة "انستجرام" الاجتماعية "اليوم انتهت واحدة من أكثر التجارب إثارة في مسيرتي الاحترافية. أشكر كل من جعل هذا ممكنًا وأشكر زملائي في الفريق الذين جعلوني أشعر وكأنني في بيتي منذ اليوم الأول"، واصفًا شعب برشلونة بالعظيم.

وختم فاصل الشكر "أشكر مجلس الإدارة المتاح والحاضر في أي وقت"، معربًا عن فخره بتجربة الدفاع عن ألوان البرسا وقميصه، بقوله "سأحملك دائمًا في قلبي، كنت أمني النفس بتقديم أفضل من ذلك، لكني بذلت كل ما في وسعي في كل دقيقة في التدريب والمباريات لأحظى بشرف هذا القميص العظيم".

وجاء بيان اللاعب عكس ما أدلى به المدير الرياضي لنادي ساسولو، الذي أشار في تصريحات صحافية أمس إلى أن برشلونة ينوي تفعيل بند شراء بواتينج، لإرساله لنادٍ آخر في الليجا.

تشكيلة نسور قرطاج في آخر مباريات دور المجموعات 🇹🇳📋

مهمة صعبة أمام منتخب موريتانيا الطموح من أجل حسم الصعود إلى دور الـ16 🇲🇷#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/DLPzsZu9k4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

أما التقارير المتداولة بشأن مستقبله، فتقول شبكة "سكاي سبورتس"، إنه لن يبقى مع ناديه الإيطالي، وعلى الأرجح سينتقل إلى صفوف بيشكتاش التركي.