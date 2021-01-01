رسميًا .. برشلونة يرد على تسريب عقد ميسي ويحذر!

نادي برشلونة يصدر بيانًا شديد اللهجة ضد تسريب عقد ليونيل ميسي.

أصدر نادي برشلونة بيانًا صحفيًا شديد اللهجة يحذر فيه من تداعيات تسريب عقد ليونيل ميسي قائد الفريق.

جاء هذا قبل قليل عبر الموقع الرسمي للنادي، وأكد النادي خلال البيان إنه سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقه وحقوق اللاعب.

وكتب النادي في بيانه: "في ضوء ما تم نشره اليوم من صحيفة إل موندو فيما يتعلق بالعقد المبرم بين برشلونة واللاعب ليونيل ميسي، فالنادي يأسف على نشر الصحيفة لعقد خاص يحصل على الحماية والسرية بين الأطراف المعنية".

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وأضاف: "برشلونة ينفي أي مسؤولية عن نشر تلك الوثيقة، وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الصحيفة لأي ضرر يقع بسبب ما تم نشره".

وأكمل: "برشلونة يعبر عن دعمه التام لليونيل ميسي، بالأخص في مواجهة أي محاولة لتشويه صورته أو لإفساد العلاقة والوحدة بينه وبين الكيان الذي عمل فيه ليصبح اللاعب الأفضل في العالم وفي تاريخ كرة القدم".

ومن جانبها أكدت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن ليونيل ميسي سيتخذ إجراءات قانونية بنفسه ضد الصحيفة ليحمي حقوقه وخصوصيته بعد ذلك التسريب.

جدير بالذكر أن التسريب كان قد أكد أن عقد ميسي الأخير في برشلونة كلف النادي حوالي 555 مليون يورو.