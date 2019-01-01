رسميَا | برشلونة يتعاقد مع فيربو من بيتيس

تعرف على تفاصيل انضمام فيربو إلى برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني إتمام التعاقد مع جونيور فيربو من ريال بيتيس لتدعيم الجهة اليسرى للفريق.

برشلونة تعاقد مع أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج ونيتو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر النادي الكتالوني في بيان رسمي التوقيع مع فيربو بعقد يمتد لخمس سنوات حتى 2024 لتدعيم الرواق الأيسر.

وبحسب التقارير الصحفية فإن الصفقة كلفت خزانة برشلونة 18 مليون يورو بجانب 7 ملايين متغيرات إضافية.

ورفض البلوجرانا التعاقد مع فيليبي لويس بعد انتهاء عقد الأخير مع أتلتيكو مدريد مفضلًا ضم لاعب شاب ليكون مستقبل الفريق.

وكان ريال مدريد قد حاول التعاقد مع اللاعب ذو الأصول الدومينيكانية ولكن المفاوضات لم تسر بالطريقة المطلوبة ليضم الملكي فيرلاند ميندي من ليون الفرنسي.