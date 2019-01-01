رسميًا | برشلونة يتعاقد مع جريزمان

النادي الكتالوني أعلن رسميًا عن ضم بطل كأس العالم

أعلن نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد بعد كسر الشرط الجزائي في عقده..

برشلونة حاول التفاوض مع الروخي بلانكوس للتعاقد مع اللاعب وتسديد المبلغ على أقساط ولكن إدارة الفريق المدريدي رفضت.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن جريزمان قد دفع قيمة الشرط الجزائي ولم يصبح الآن لاعبًا في قائمة أتلتيكو مدريد.

وسوف يُقدم برشلونة بطل الدوري الفرنسي للإعلام يوم الأحد المقبل على أن ينضم إلى بعثة الفريق الكتالوني للفترة التحضيرية.

ومن المتوقع أن يحصل مهاجم أتلتيكو مدريد السابق على القميص رقم 7 وسحبه من فيليبي كوتينيو الذي يبقى مصيره مجهولًا حتى الآن.

جريزمان رفض حضور تدريبات أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي وتم توقيع غرامة مالية عليه.