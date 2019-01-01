رسمياًً - برشلونة يتعاقد مع ابن وكيل دي يونج!

المدافع الواعد يبلغ من العمر 20 عاماً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن برشلونة الإسباني عن تعاقده مع المدافع الواعد مايك فان بينين قادماً من بريدا الهولندي.

ورصدت صحيفة ماركا الإسبانية أن المدافع البالغ من العمر 20 عاماً، والذي لعب لبريدا وأيندهوفن وفيليم من قبل، لديه رابط عائلي يخص برشلونة.

يرجع ذلك إلى والده، علي درسن، والذي يتصادف أنه وكيل فرنكي دي يونج نجم وسط أياكس الذي انتقل لتوه إلى برشلونة أيضاً.

وكانت صفقة دي يونج قد حسمت في فبراير الماضي لتتم اعتباراً من بداية الموسم الجديد 2019-2020 مقابل ما يصل إلى 85 مليون يورو.

يذكر أن فان بينين الذي وقع عقداً لمدة عامين مع النادي الكتالوني، قد لعب رفقة دي يونج في فرق الناشئين لدى فيليم، ولكنه هنا قد تم التعاقد معه لأجل الفريق الثاني مبدئياً.