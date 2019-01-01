رسميًا | برشلونة مستمر في كأس الملك والاتحاد الإسباني يرفض دعوى ليفانتي

الاتحاد الإسباني رفض دعوى ليفانتي بإقصاء برشلونة وأكد قانونية مشاركة تشومي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قانونية مشاركة تشومي، لاعب برشلونة، في مباراة ليفانتي مما يعني استمرار النادي الكتالوني في بطولة كأس الملك.

تشومي تعرض للإيقاف مع الفريق الرديف ولكنه تواجد في مباراة ليفانتي في ذهاب ثمن نهائي كأس الملك.

وكان ليفانتي قد قدّم شكوى رسمية للاتحاد صباح اليوم، الجمعة، قبل أن يظهر النادي الكتالوني حججه القانونية التي تثبت عدم وجود أي مخالفة في مشاركة تشومي.

وقرر القاضي كارمين بيريز المسئول رفض دعوه ليفانتي والإبقاء على برشلونة في بطولة الكأس.

وكان من المفترض أن تُقدم الشكوى خلال 48 ساعة إعمالًا بالمادة 26 من لوائح الاتحاد وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.

برشلونة أكد في حجة الدفاع عن نفسه أن البند الأول من المادة 56 تؤكد أنّ العقوبة في بطولة الدوري لا تؤثر على الكأس، كما أنّ الشكوى تقمدمت بعد أكثر من أسبوع من المباراة.

المدير الفني لنادي برشلونة، إيرنستو فالفيردي، أكد أنّه كان على وعي بإيقاف تشومي ولكن مشاركته ضد ليفانتي قانونية.

كما أكد آمور، مدير العلاقات العامة في النادي الكتالوني، أنّ موقف برشلونة سليم من الناحية القانونية لأن إيقاف اللاعب كان في بطل الدوري وليس الكأس.