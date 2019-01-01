رسميًا - بدر الحماد يعلن انسحابه من انتخابات الهلال لدعم بن نافل

المنافسة على رئاسة الهلال تنحصر بين بن نافل وموسى الموسى

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فاجأ بدر الحماد؛ المرشح المحتمل السابق لرئاسة نادي الهلال السعودي، الجميع بالوصول إلى مقر النادي وإعلان انسحابه من الانتخابات وتراجعه عن الترشح.

الحماد كان قد أعلن مسبقًا عزمه الترشح لرئاسة القلعة الزرقاء، إلا أنه تراجع ليدعم الأمير فهد بن نافل.

وتقدم الثنائي الأمير فهد بن نافل ورجل الأعمال موسى الموسى، منذ قليل، بأوراق ترشحهما للرئاسة أمام اللجنة الانتخابية.

رسميًا - موسى الموسى يُقدم ملف ترشحه لرئاسة الهلال

وقال الحماد، في تصريحات للصحفيين أمام مقر اللجنة: "بالفعل كنت أنتوي الترشح سابقًا، لكن هذا كان راجعًا لشعوري بوجود فراغ إداري بالنادي، أما الآن فعلينا أن نكون كرجل واحد ونكون يد واحدة من أجل الكيان".

وأضاف: "الآن أنا لست مرشحًا بل داعمًا لبن نافل، خاصة وأنه أحد رجال الأمير الوليد بن طلال".

يذكر أن لجنة الانتخابات كانت قد فتحت أبوابها أمام راغبي الترشح أول أمس الأحد، ومن المنتظر أن تغلق أبوابها في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال كان يترأسه خلال الموسم المنقضي سامي الجابر ثم خلفه محمد بن فيصل، الذي تقدم باستقالته قبل نهاية الموسم، ليتم تكليف عبد الله الجربوع بمهام الرئيس، لحين إجراء الانتخابات