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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

رسمياً - بايرن ميونيخ يجدد عقد رومينيجه

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عامين إضافيين في العقد الذي كان سينتهي في ديسمبر المقبل..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن بايرن ميونيخ الألماني عن تجديد عقد رئيسه التنفيذي كارل هاينز رومينيجه لمدة عامين إضافيين.

 

وقال رئيس النادي أولي هونيس عبر الموقع الرسمي:"أنا وزملائي في الإدارة سعداء للغاية بالتوصل لاتفاق مبكر مع كارل هاينز رومينيجه".

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وأضاف:"لقد أظهر جودته بشكل رائع في هذا المنصب على مر آخر 16 عاماً، ونحن واثقون أنه الرجل الصحيح لقيادة بايرن إلى النجاح في الأعوام المقبلة".

أما رومينيجه نفسه فقال:"أود شكر الإدارة كاملة وخصوصاً الرئيس أولي هونيس على الثقة التي يظهرونها بي".

وتابع:"لقد توليت هذا المنصب منذ فصل الإدارة الكروية للنادي عن بقية الكيان الإداري، وفي ذلك الوقت نجحنا بتأسيس بايرن كقوة رياضية ومادية في أوروبا".

يذكر أن عقد رومينيجه كان سينتهي في ديسمبر 2019، إلا أنه سيستمر إلى نهاية عام 2021 عقب هذا التجديد.

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