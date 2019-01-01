رسميًا | بايرن ميونخ يعلن عودة خاميس رودريجيز لريال مدريد

اللاعب الكولومبي يعود إلى ريال مدريد بعد انتهاء الإعارة

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني انتهاء فترة إعارة خاميس رودريجيز مع الفريق وعودته إلى صفوف ريال مدريد.

رودريجيز لعب لموسمين في بايرن ميونخ وحقق لقب الدوري مرتين بجانب الكأس مرة واحدة.

وقال كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، في تصريحات للموقع الرسمي: "أشرك خاميس بالنيابة عن الفريق لما قدمه في عامين ناجحين، لقد فاز بالدوري مرتين وكذلك الكأس".

وتابع: "بجانب ذلك وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي واللاعب بذل مجهودًا كبيرًا لتحقيق هذا الإنجاز معنا. أتمنى له التوفيق في مسيرته المستقبلية".

📉 جيمس رودريجيز مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات.



🗓️ 67 مباراة

⚽️ 15 هدف

🎯20 تمريرة حاسمة

الدوري الألماني 🏆🏆

كأس ألمانيا 🏆 pic.twitter.com/MfMKUe2jYg

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 4, 2019

من جانبه، علّق صاحب الـ 27 عامًا بقوله: "أود أن أشكر الفريق والجمهور الذي دعمني خلال العامين الماضيين، لقد كانت سنوات لا تُنسى بالنسبة لي في ميونخ".

واختتم: "لن أنسى من حققته هنا فلا أمتلك سوى الذكريات الأفضل وأتمنى مستقبلًا رائعًا لكتيبة البافاري".

جدير بالذكر أن الكولومبي صاحب الـ 27 عاماً لعب 43 مباراة مع بايرين ميونخ أثناء فترة إعارته سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 14 آخرين.