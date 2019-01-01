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رسميًا | بايرن ميونخ يعلن عودة خاميس رودريجيز لريال مدريد

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اللاعب الكولومبي يعود إلى ريال مدريد بعد انتهاء الإعارة

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني انتهاء فترة إعارة خاميس رودريجيز مع الفريق وعودته إلى صفوف ريال مدريد.

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رودريجيز لعب لموسمين في بايرن ميونخ وحقق لقب الدوري مرتين بجانب الكأس مرة واحدة.

وقال كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، في تصريحات للموقع الرسمي: "أشرك خاميس بالنيابة عن الفريق لما قدمه في عامين ناجحين، لقد فاز بالدوري مرتين وكذلك الكأس".

وتابع: "بجانب ذلك وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي واللاعب بذل مجهودًا كبيرًا لتحقيق هذا الإنجاز معنا. أتمنى له التوفيق في مسيرته المستقبلية".

من جانبه، علّق صاحب الـ 27 عامًا بقوله: "أود أن أشكر الفريق والجمهور الذي دعمني خلال العامين الماضيين، لقد كانت سنوات لا تُنسى بالنسبة لي في ميونخ".

واختتم: "لن أنسى من حققته هنا فلا أمتلك سوى الذكريات الأفضل وأتمنى مستقبلًا رائعًا لكتيبة البافاري".

جدير بالذكر أن الكولومبي صاحب الـ 27 عاماً لعب 43 مباراة مع بايرين ميونخ أثناء فترة إعارته سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 14 آخرين.

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