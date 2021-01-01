رسمياً | بايرن ميونخ يعلن ضم أوباميكانو من لايبزيج

صفقة ضخمة للعملاق البافاري..

أعلن بايرن ميونخ عن إتمام الاتفاق مع دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيج، لدعم دفاعات البافاري خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان المدير الرياضي للفريق حسن صالح حميديتش قال في تصريحات لصحيفة "بيلد" قبل أيام إن الصفقة قد حُسمت في الساعات الماضية.

بايرن ميونخ نشر بياناً أوضح فيه التوصل لاتفاق مع اللاعب لعقد مدته خمسة أعوام حتى 2026، وأكد حميديتش في البيان على سعادته لإتمام الصفقة.

بطل أوروبا سيدفع 42.5 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد أوباميكانو مع لايبزيج، على أن يمتد التعاقد لمدة خمسة مواسم حسب الاتفاق.

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التعاقد مع أوباميكانو يأتي في المقام الأول لكي يخلف دافيد ألابا، الذي تأكد رحيله عن بايرن ميونخ بنهاية عقده هذا الصيف بعد عدم الاتفاق على الجانب المادي مع إدارة النادي الألماني.

الجدير بالذكر أن أوباميكانو كان هدفاً لريال مدريد وبرشلونة، كما حاول ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وحتى تشيلسي التعاقد معه بحسب التقارير، إلا أن قراره النهائي صبّ في مصلحة بايرن ميونخ.

بايرن سيعود لأجواء اللقاءات بعد تتويجه بطلاً لكأس العالم للأندية الخميس الماضي، وذلك عندما يقابل أرمينيا بيلفيلد لحساب البوندسليجا غداً.