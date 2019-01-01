رسميًا - بايرن ميونخ يضم بديل ليفاندوفيسكي ومستقبل منتخب ألمانيا

نادي بايرن ميونخ الألماني يعلن بشكل رسمي عن ضم اللاعب يان فيات أرب من صفوف فريق هامبورج بداية من الموسم المقبل أو الذي يليه حسب رغبة اللاعب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب الألماني الدولي الشاب يان فيات أرب لصفوفه قادمًا من هامبورج.

جاء هذا في بيانٍ رسميٍ نشره الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلاله أن انضمامه اللاعب قد يكون بداية من الموسم المقبل بحسب القرار الذي سيصل له بنفسه.

وأكد بايرن ميونخ أن اللاعب سينضم لصفوف الفريق البافاري بداية من الصيف المقبل أو الصيف الذي يليه بحسب ما سيتوصل له أرب من قرار.

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وكتب النادي في بيانه: "لاعب منتخب الشباب فيات أرب سيظل مع هامبورج بمقتضى تعاقده معهم لكن ليس لما بعد الأول من يوليو، في 2020 سيكون لاعبًا لبايرن ميونخ".

وأضاف: "هذا هو ما توصل له أرب وبايرن ميونخ وهامبورج من اتفاق، وسيكون موعد انضمامه للفريق مرن بشكل كبير حيث يمكن للمهاجم صاحب الـ 19 عامًا أن ينضم للفريق في صيف 2019 أو 2020".

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واختتم النادي موضحًا الاتفاق الفريد الذي توصل له مع اللاعب وهامبورج: "القرار في ذلك الشأن فيما يتعلق بمتى سيترك أرب هامبورج يعود للمهاجم الشاب فقط".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن روبرت ليفاندوفيسكي لن يستمر في صفوف بايرن ميونخ لما بعد نهاية عقده الجاري.



