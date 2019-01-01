رسمياً | بالوتيلي ينضم لمارسيليا
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
أنضم بشكل رسمي المهاجم الإيطالي، ماريو بالوتيلي إلى صفوف مارسيليا الفرنسي، قادمًا من صفوف نيس الفرنسي.
وخاض الدولي الإيطالي، صباح اليوم الفحص الطبي للفريق الجنوبي، وسيرتدي القميص رقم 9.
وقضى بالوتيلي موسمين ونصف بقميص نيس الفرنسي، لكنه فشل الموسم الحالي في هز الشباك، ليتم فسخ تعاقده، بعد تسجيل 42 هدفًا في 64 مباراة.
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وانتقل المهاجم البالغ 28 عامًا، بعقد يمتد لستة أشهر مقابل 3 مليون دولار كراتب حتى نهاية الموسم الجاري.
مستوى جديد بنكهة إيطالية! 🇮🇹— أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) January 23, 2019
تمت المهمة بنجاح. ✅ #شعب_مارسيلياpic.twitter.com/loo1mOjD6B
وقد يكون الظهور الأول لماريو، أثناء مواجهة مارسيليا أمام ليل، يوم الجمعة المقبلة، في الدوري الفرنسي، حيث يفصل بين الفريقين 9 نقاط.
ويعاني مارسيليا الموسم الحالي هجومياً بشكل كبير، حيث ودع الفريق مسابقة الدوري الأوروبي من دور المجموعات، عقب وصوله إلى نهائي النسخة الماضية.
ولعب بالوتيلي لأندية ميلان وإنتر في إيطاليا، ومانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي.