رسميًا | باكو ألكاسير إلى فياريال

الأمر بات رسميًا..

أعلن فياريال بصورة رسمية عن التعاقد مع باكو ألكاسير قادمًا من بوروسيا دورتموند في صفقة كلفت الخزائن الإسبانية 23 مليون يورو.

وكان مستقبل ألكاسير محط العديد من النقاشات في الآونة الأخيرة بعدما تعاقد دورتموند مع إيرلينج هالاند من سالزبورج النمساوي.

الدولي الإسباني فقد فرص المشاركة هذا الموسم بوضوح، إذ فشل في إقناع لوسيان فافر بإمكانياته وظلّ حبيسًا لدكة البدلاء أغلب أوقات الدور الأول رغم عدم وجود مهاجم صريح بديلًا له في دورتموند.

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فالنسيا كان أحد الأندية المهتمة بالحصول على ألكاسير، لكن في نهاية المطاف استقر اللاعب في فياريال بعقد ممتد حتى 2025.

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وانضم صاحب الـ26 عامًا إلى دورتموند في صيف 2018 مُعارًا من برشلونة، وقد قام النادي الألماني بشراء عقده بـ23 مليون يورو بعد التألق في أول أشهر له بالقميص الأصفر والأسود.

ألكاسير يُعد خيارًا هامًا بالنسبة لفياريال، حيث أقدمت إدارة الغواصات على التعاقد معه ليخلف المهاجم كارل إيكامبي الذي رحل هذا الشتاء إلى ليون الفرنسي.

يذكر أن الدولي الإسباني سجل هذا الموسم 7 أهداف مع دورتموند في مختلف المسابقات، أما الموسم الماضي فكان الهداف الأول للفريق الألماني بتسجيله 19 هدفًا.