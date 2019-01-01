رسميًا .. باريس سان جيرمان يُهدد نيمار بعقوبات قاسية

بيان ناري من النادي الباريسي

بشكل رسمي .. أعلن نادي باريس سان جيرمان عبر مختلف منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإدارة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، تجاه النجم البرازيلي نيمار جونيور بعد تغيبه عن التدريبات.

وانقلبت أوضاع أغلى لاعب في التاريخ من النقيض في "حديقة الأمراء"، بتحوله من الفتى المُدلل لرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، لصداع في رأس الصغير قبل الكبير داخل مجلس الإدارة، خاصة بعد زيادة مشكلاته خارج المستطيل الأخضر، والتي كان آخرها تورطه في اغتصاب شابة برازيلية.

وبدأت مسلسل نيمار الساخن هذا الصيف، بعد القنبلة التي ألقاها الخليفي بتهديد فئة "المقصرين"، وبالتحديد النجم البرازيلي بالطرد، إذا لم ينصاع لتعليمات وسياسة المدير الرياضي الجديد ليوناردو، وهو ما فتح المجال لُجل الصحف الإسبانية للتكهن حول مستقبله أكثر من أي وقت مضى.

وقبل قليل، أعلن النادي الباريسي في بيان رسمي، أنه سيتحرك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حفاظًا على حقوق النادي، بعد تعمد اللاعب الغياب عن موعد عودة اللاعبين لبدء معسكر الاستعداد للموسم الجديد، وذلك دون أن يحصل على إذن مسبق.

وجاء نص البيان على النحو الأتي "اليوم الاثنين الموافق الثامن من يوليو، تم استدعاء نيمار لاستئناف تدريباته مع باريس سان جيرمان، لكن النادي وجد أن اللاعب لم يحضر في الوقت والمكان المتفق عليهما، ودون حصوله على إذن مسبق من النادي".

وتابع "باريس سان جيرمان يستنكر هذا الموقف، وسيتخذ التدابير المناسبة حيال ذلك".