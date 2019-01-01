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رسميًا - باريس سان جيرمان يكشف عن مدة غياب نيمار

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Buda Mendes
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يكشف عن مدة غياب لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الملاعب ويؤكد عودته بعد 4 أسابيع.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن فترة غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الملاعب عقب إصابته مع منتخب بلاده هذا الأسبوع.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وأكد من خلاله أن فترة غياب لاعب منتخب البرازيل ستصل لـ 4 أسابيع يعود بعدها للملاعب.

وكتب النادي في البيان: "طبيب باريس سان جيرمان الخاص بالفريق الأول لوران أومونت والطاقم الطبي الخاص بالنادي معهم الأستاذ جيرار سيلانت قيموا الإصابة التي تعرض لها نيمار في التحضيرات لكوبا أمريكا مع البرازيل يوم الأربعاء الماضي".

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وأضاف: "الطاقم الطبي اكتشف إلتواء في الرباط الجانبي للكاحل الأيمن الخاص بنيمار، ولا توجد أي حاجة لعمليات جراحية حتى يشفى، ويحتاج فقط للعلاج لمدة شهر".

وكان نيمار قد غادر مباراة منتخب البرازيل أمام قطر الودية التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي وانتهت بفوز السليساو بهدفين نظيفين استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا.

جديربالذكر أن نيمار كان قد عاد لتوه من إصابة كبيرة مع باريس سان جيرمان جعلته يغيب عن الأسابيع الأخيرة من الموسم.

 

 

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