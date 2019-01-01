رسميًا - باريس سان جيرمان يعلن عن ضم هيريرا
أعلن نادي باريس سان جيرمان عن نجاحه في التوقيع مع النجم الإسباني أندير هيريرا قادمًا من صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.
جاء هذا في مقطع فيديو نشره النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وكشف من خلاله عن الصفقة الجديد.
🆕🎮⚽️ @EASPORTSFIFA— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 4, 2019
Maintenant, la partie peut commencer ! 😏🔥
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/bVcWb0VSME
وكشف النادي في بيانًا لاحق أن اللاعب سيكون باريسيًَا حتى نهاية موسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ولمدة خمسة مواسم تنطلق من الموسم الجديد.
وكتب النادي في البيان: "باريس سان جيرمان سعيد بالإعلان عن وصول أندير هيريرا لينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل".
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وأضاف: "نجم وسط الملعب الإسباني وقع على عقود لمدة خمس مواسم رفقة النادي العاصمي، حتى الـ ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤".
جدير بالذكر أن الصفقة جاءت بشكل مجاني حيث انتهى تعاقد اللاعب مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي، ولم تنجح مفاوضات التجديد.