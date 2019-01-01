رسميًا | باريس سان جيرمان يعلن رحيل خيسي

فرصة جديدة للجناح الإسباني

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل الجناح الفرنسي خيسي رودريجيز عن صفوف الفريق.

ورحل اللاعب الإسباني لصفوف ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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تم إعارة @JeseRodriguez10 لنادي @RealBetis إلى غاية نهاية الموسم



نتمنى لك حظاً موفقاً في مغامرتك الجديدة في إسبانيا 💪 pic.twitter.com/GFjk3aCP5r — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 29, 2019

ويواصل النادي الأندلسي تدعيم صفوفه من أجل المنافسة في الدوري الأوروبي وكذلك القتال على مركز أوروبي بالدوري الإسباني.

ولم يلعب لاعب ريال مدريد الأسبق، اي مباراة منذ بداية الموسم، حيث لم يدخل ضمن خطط المدير الفني الألماني توماس توخيل.

اللاعب البالغ 25 عامًا، يعود لإسبانيا، في تجربة ثانية بعيدًا عن ريال مدريد، حيث قضى موسم 2016-17 معارًا في نصفه الثاني لصفوف لاس بالماس.

ولم تنجح إعارة اللاعب لصفوف ستوك سيتي الموسم الماضي، حيث خاض 13 مباراة وسجل هدف وحيد فقط، ليرحل مع هبوط الفريق.

وكان خيسي قد أنضم لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 25 مليون يورو لكنه فشل في فرض نفسه على الفريق الباريسي ليقضي 6 أشهر فقط داخل أسوار حديقة الأمراء.