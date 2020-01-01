رسميًا | باريس سان جيرمان يُجدد عقد ماركينيوس

تجديد متوقع..

سيستمر ماركينيوس في صفوف فريقه باريس سان جيرمان حتى 2024، وذلك بعدما أعلن النادي الفرنسي عن تجديده لعقد ثاني قائد له.

وكانت الصحف الفرنسية قد تحدثت عن بدء المفاوضات بين اللاعب والنادي العاصمي في الأسابيع الماضية، وسرعان ما نجح البي آس جي في تأمين استمرار نجمه لمدة طويلة.

عقد الدولي البرازيلي السابق كان ينتهي في عام 2022، ولكن بعد المستويات المميزة الذي يظهر بها كان من الضروري الإبقاء عليه لمدة أطول.

ومنذ وصول توماس توخيل إلى رأس القيادة الفنية لباريس، وزادت أهمية وقيمة ماركينيوس لا سيما وبعدما حوّله من قلب دفاع إلى ارتكاز مما كان له تأثيرًا كبيرًا على مسيرة اللاعب.

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صاحب الـ25 عامًا وصل إلى حديقة الأمراء عام 2013، وأخذ دوره في الازدياد حتى صار القائد الثاني للفريق خلف مواطنه تياجو سيلفا.

وحقق منذ ذلك الحين ماركينيوس 5 ألقاب للدوري الفرنسي و4 لكأس الرابطة و5 لكأس فرنسا، ويظل لقب دوري أبطال أوروبا هو الهدف الأكبر له في المرحلة المقبلة.

يذكر أن ماركينيوس قد شارك بقميص باريس سان جيرمان في 217 مباراة محلية، إلى جانب 50 بدوري الأبطال، وأحرز 20 هدفًا وصنع 8 آخرين.