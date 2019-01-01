رسميًا | بادربورن يتأهل إلى الدوري الألماني

تعرف على المتأهلين إلى الدوري الألماني للموسم المقبل

انضم بادربورن إلى كولون وتأهل إلى الدوري الألماني بصورة رسمية رغم الخسارة أمام ديانمو بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة.

بادربورن احتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة بينما جاء كولون في الصدارة برصيد 63 نقطة.

وسوف يخوض يونيون برلين مباراة التصفيات مع شتوتجارت لتحديد المتأهل الثالث للدوري الألماني.

في مثل هذا اليوم، ولد صانع إنجاز السعودية الذي نجح في تأهل منتخب الأخضر إلى كأس العالم 2018. 👏🎉



الداهية الهولندية حامل آمال الأبيض الإماراتي من أجل التأهل إلى مونديال 2022 🙌



عيد ميلاد سعيد للهولندي فان مارفيك🥳 pic.twitter.com/TQsnCtni05 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ حقق بطولة البوندسليجا بعد الفوز على فرانكفورت في الجولة الأخيرة بينما هبط نورنمبرج وهانوفر إلى الدرجة الثانية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها بادربورن إلى البوندسليجا في تاريخه.