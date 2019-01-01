رسميًا - باتريس إيفرا يعلن اعتزال كرة القدم

نجم مانشستر يونايتد السابق يعلن اعتزال لعب كرة القدم ويؤكد على رغبته في التوجه للتدريب بالمستقبل القريب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نجم مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا عن اعتزاله للعب كرة القدم بشكل نهائي ورغبته في التوجه للتدريب خلال السنوات المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيفرا لصالح صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" وأكد خلالها أنه سيحاول إنهاء تدريبه في الاتحاد الأوروبي للحصول على الرخصة أ للتدريب.

وقال إيفرا: "مسيرتي الكروية كلاعب كرة قدم انتهت، وبدأت التدرب من أجل الرخصة ب في الاتحاد الأوروبي والخاصة بالتدريب عام ٢٠١٣، الآن أريد أن أنهيها وأذهب للرخصة أ".

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وأضاف: "خلال عام ونصف إذا سار كل شيء على ما يرام سأكون في قيادة فريقًا ما، السير أليكس فيرجسون تنبأ لي ولراين جيجز أن نكون مدربين ذو شأن عالي".

وكان اللاعب الفرنسي قد غادر مانشستر يونايتد في صيف ٢٠١٤ وانضم لصفوف يوفنتوس الإيطالي ونال لقبي دوري إيطالي رفقة البيانكونيري.

جدير بالذكر أن آخر نادي لعب له إيفرا كان وست هام يونايتد في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨، ومن بعدها لم يمارس كرة القدم بشكل إحترافي حتى يومنها هذا.