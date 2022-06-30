رسميًا.. أول بارقة أمل لإخراج برشلونة من الأزمة الاقتصادية الطاحنة

برشلونة يبدأ خطوات التعافي

لا ينوي برشلونة إضاعة المزيد من الوقت للخروج من الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها في الوقت الراهن وتمنعه من قيد لاعبيه الجدد وإبرام تعاقدات أو تجديد عقود من الأساس.

ولذلك، أعلن برشلونة رسميًا إتمام أول "رافعة اقتصادية" من تلك المخطط لأن تنتشل النادي الكتالوني من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

تلك الرافعات تستهدف تمكين برشلونة من دعم الفريق بشكل كافٍ في الميركاتو الصيفي بعد موسم كارثي لم يحقق فيه الفريق أي بطولات.

تمثلت تلك الرافعة في بيع برشلونة 10% من حقوق بث مبارياته في الدوري الإسباني لصالح صندوق "سيكث ستريت" الاستثماري، وفق ما أعلنه النادي في بين رسمي.

هذه العملية يرجح أن تجلب للنادي الذي يرأسه جوان لابورتا ما يقرب من 267 مليون يورو للموسم المقبل.

وفقًا للبيان، فإن صندوق "سيكث ستريت" سيحصل على 10% من حقوق البث التليفزيوني لمباريات الفريق في الليجا لمدة 25 عامًا.

هذه القيمة ستعزز من الحاصل السلبي لميزانية برشلونة والتي تسجل تراكمًا لـ 144 مليون يورو يطمح برشلونة لتقليصها بكل الطرق من خلال بيع بعض اللاعبين ذوي الرواتب العالية وخصوصًا أولئك الذين لا يعتبروا أولويات بالنسبة للمدرب تشافي هيرنانديز.

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