رسميًا | انضمام أحمد حجازي لقائمة مصر في كأس العرب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش استدعاء أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي للانضمام إلى قائمة الفريق التي ستُشارك في كأس العرب المقامة في الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كان كيروش قد اعتمد على قائمة من اللاعبين الناشطين في الدوري المصري لعدم استطاعته استدعاء المحترفين في الخارج، وأبرزهم محمد صلاح ومحمد النني، وكان معهم حجازي الذي رفض ناديه السعودي التخلي عنه لانشغاله بمباراة الهلال المؤجلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ماذا حدث؟ لماذا تم استدعاء حجازي لتمثيل مصر في كأس العرب؟

المنتخب المصري كان قد أعلن يوم أمس استبعاد إمام عاشور لاعب وسط الزمالك من قائمة اللاعبين المشاركة في كأس العرب بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقد أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر يوم أمس وجود مشاورات حول اللاعب الجديد الذي سيُعوض عاشور، وأعلن المدير الفني كارلوس كيروش اليوم وخلال مؤتمر صحفي أقيم بعد ظهر اليوم السبت استقراره على ضم حجازي بدلًا من لاعب الزمالك.

المدافع صاحب الـ30 عامًا سيخوض مع فريقه السعودي مساء اليوم مباراة الجولة الـ13 من الدوري السعودي أمام الطائي، ثم سيُسافر على الأرجح إلى الدوحة مباشرة للحاق ببعثة الفراعنة هناك.

لماذا تغير موقف نادي الاتحاد من انضمام حجازي للمنتخب المصري؟

الاتحاد كان قد رفض سفر حجازي لارتباطه بالمباراة المؤجلة أمام الهلال، والتي كان من المُقرر أن تُلعب مثل كل المؤجلات في فترة توقف الدوري خلال إقامة بطولة كأس العرب.

الأمر اختلف بعد انضمام ثنائي الاتحاد، سعود عبد الحميد ومهند الشنقيطي، لقائمة الأخضر وهما من اللاعبين الأساسيين في الفريق، إذ رفضت إدارة النادي خوض اللقاء المؤجل أمام الهلال دون اللاعبين خاصة مع عدم انضمام أي من لاعبي الزعيم الأساسيين للأخضر لإتاحة الفرصة له لخوض مبارياته المؤجلة، وكذلك الأمر مع نادي النصر.

لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي استجابت لطلب الاتحاد وأعلنت إقامة المباريات المؤجلة للهلال والنصر في الفترة القادمة، مع تأجيل الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد لموعد آخر لم يُعلن عنه.

الاتحاد أعلن دخوله في معسكر تدريبي خارجي استعدادًا للمباريات القادمة في الدوري السعودي واستغلالًا لفترة التوقف، حيث لا يرتبط بأي لقاء مؤجل، وهو ما جعله لا يُمانع انضمام حجازي للمنتخب المصري في الدوحة.

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