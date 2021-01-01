رسميًا .. انسحاب جماعي للإنجليز من دوري السوبر الأوروبي

الإنجليز يتركون السفينة..

أعلنت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز كاملة الانسحاب من منافسات دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي بعد ساعات فقط من الاتفاق على انطلاق البطولة.

كان مانشستر سيتي أول ناد ينسحب رسميًا بعد أن أشار تشيلسي إلى نيته القيام بذلك من خلال إعداد الوثائق من أجل الانسحاب بشكل رسمي هو الآخر.

وبعدها كان من المقرر أن تحذو الفرق الأربعة الأخرى؛ أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام بيانًا متوقعًا في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وهو ما حدث بالفعل في الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، حيث أصدرت جميع الأندية البيان الرسمي بانسحابها من البطولة ليصبح انسحابًا جماعيًا من قبل الإنجليز.

وتأتي جهود المغادرة بعد يومين فقط من إعلان تشيلسي كواحد من ستة أندية إنجليزية ستشارك في المنافسة الجديدة المثيرة للجدل، والتي قلبت عالم كرة القدم رأسًا على عقب.

وسيتسبب انسحاب جميع الأندية الإنجليزية من البطولة في حالة من عدم الاستقرار، خاصة مع رفض العديد من الجهات والرموز في اللعبة لتلك الفكرة واعتبارها محو لهوية الكرة.

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هناك الكثير من الاحتمالات المطروحة على أرض الواقع، لكن الأكثر رجوحًا أن لا شيء سيعود كما كان، ولكن اللعبة ستشهد العديد من الصدامات والنقاشات الساخنة في الفترة المقبلة.