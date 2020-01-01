رسمياً .. انتقال لاعب ليفربول إلى أتلتيكو مينيرو

اللاعب البرازيلي قضى مشواره مع الريدز معاراً للعديد من الأندية

أعلن نادي ليفربول، رسمياً انتقال لاعبه البرازيلي الان رودريجيز دي سوزا، إلى أتلتيكو مينيرو بشكل نهائي.

وقضى البرازيلي صاحب الـ 22 عاماً، مشواره مع ليفربول معاراً إلى العديد مع الأندية، آخرها كان مع فلومينينسي البرازيلي.

مدرب فلامنجو: هندرسون هو الأفضل في العالم بمركزه

وانضم الان إلى ليفربول في صيف 2015، ولكنه لم يشارك مع الفريق في أي مباراة منذ ذلك الوقت خرج إلى إعارة لنادي سينايوين الفنلندي.

ونشر النادي الإنجليزي اليوم، بياناً عبر موقع الرسمي، أعلن فيه رحيل اللاعب البرازيلي بشكل نهائي بعقد يمتد إلى أربع سنوات دون أن يكشف عن قيمة الصفقة.

وتمنت إدارة ليفربول، التوفيق للاعبها السابق في مشواره القادم، خلال البيان الذي نشرته.

وأنهى مينيرو، النسخة الأخيرة من الدوري البرازيلي وهو في المركز الثالث عشر برصيد 48 نقطة.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مينيرو، سيشارك في التصفيات المؤهلة لبطولة، كوبا سود امريكانا بنسختها الجديدة 2020.