رسميًا | الوصل يتعاقد مع لوكاس جالفاو

صفقة دفاعية جديدة للإمبراطور

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الوصل الإماراتي رسميًا تعاقده مع لوكاس جالفاو مدافع إنجلوشتات الألماني.

ولم يُفصح الحساب الرسمي للنادي على تويتر عن أي معلومات خاصة باللاعب أو الصفقة، مكتفيًا بالإعلان عن إتمامها رسميًا.

النادي الألماني من جانبه أعلن أن الصفقة تمت بالإعارة لموسم واحد، موجهًا الشكر للاعب ومتمنيًا له التوفيق في تجربته الإماراتية.

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ويُجيد صاحب الـ28 عامًا اللعب في مركزي الوسط المدافع والظهير الأيسر بجانب مركزه الأصلي كقلب دفاع.

ولعب جالفاو الذي يرتبط بناديه بعقد يمتد حتى صيف 2021 عشر مباريات مع ناديه خلال الموسم الماضي، بواقع 9 مباريات في البوندسليجا 2 ومباراة واحدة في كأس ألمانيا.

ويعود السبب في هذا العدد المتدني من المباريات للوكاس لتعرضه لإصابة في كاحله في ديسمبر الماضي أبعدته حتى نهاية الموسم، إذ كان قد بدأ 8 مباريات من الـ9 الأولى لفريقه في دوري الدرجة الثانية الألماني، ولم يغب سوى عن مباراة واحدة للإيقاف.