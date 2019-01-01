رسمياً – الوصل يتعاقد مع الغاني الشاب بشير الحسن

اللاعب قضى الموسم الماضي معاراً في الدوري التشيكي للشباب

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الوصل الإماراتي، حصوله على توقيع لاعب الارتكاز الغاني بشير الحسن، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم اللاعب الشاب للوصل، قادماً من صفوف دريمز الغاني، ومن المنتظر أن يتم تسجيل اللاعب ضمن فئة المقيمين.

وقضى اللاعب صاحب الـ 19 عاماً، الموسم الماضي معاراً من صفوف دريمز إلى فريق سباراتا براج التشيكي للناشئين.

وتواصل إدارة الوصل، تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد بعد التعاقد مع لاعبين أمثال ويلتون سواريز، ومحمد البيرق، ولوكاس جالفاو.

رسمياً .. شركة #الوصل لكرة القدم تتعاقد مع لاعب الأرتكاز الغاني بشير الحسن على ان يتم تسجيلة في فئة اللاعبين المقيمين. pic.twitter.com/DZfOtcHvtG — SC (@AlWaslSC) July 2, 2019

ولم يكن الموسم المنصرم، هو الأفضل بالنسبة للوصل وستحاول إدارة الفريق معالجة ما حدث خلاله، بعدما أنهى الفريق الدوري وهو في المركز التاسع برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن عجمان صاحب المركز السابع.