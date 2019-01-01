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رسميًا - الوصل الإماراتي يتعاقد مع ريجيكامب

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زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الوصل الإماراتي، اليوم الأحد، التعاقد رسميًا مع الروماني لورينت ريجيكامب، لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الإماراتي قد أعلن أن حسن العبدولي؛ المدير الفني السابق للفريق، تقدم باستقالته من منصبه بعد وداع كأس الخليج العربي.

الوصل ودع الكأس بالهزيمة أمام النصر في ربع النهائي بركلات الحظ الترجيحية، في 28 من الشهر الماضي، ليتقدم المدرب باستقالته في اليوم التالي مباشرة.

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الروماني صاحب الـ43 عامًا كان له تجربة سابقة في الدوري الإماراتي، لكن مع الوحدة، الذي قاده في 37 مباراة، حقق الفوز في 18 منها، وتعادل في سبع مباريات، وخسر 12 آخرين.

ويحتل الوصل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، حيث خسر ثماني مباريات وتعادل في اثنتين وفاز في ثلاثة لقاءات فقط.

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