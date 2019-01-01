رسمياً – الوحدة يعلن رحيل تين كات وأيام حتى الإعلان عن البديل

رحلة المدير الفني الهولندي مع الوحدة تنتهي اليوم رسمياً

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الوحدة رسمياً رحيل مدربه الهولندي، تين كات عن صفوف الفريق، بعد طلبه الرحيل لأسباب شخصية.

وكان الهولندي صاحب الـ 64 عاماً، أشار في وقت سابق أنه يود العودة إلى عائلته والتفرغ لها، بعدما عانت بشكل كبير في الفترة الأخيرة أثناء ابتعاده عنها.

وعقد مجلس إدارة الوحدة اليوم اجتماعاً مع المدير الفني، لمناقشة استمراره مع الفريق ولكنها تفهمت رغبته في الرحيل بسبب الأسباب الشخصية.

وأشار النادي في تغريدة كتبها الحساب الرسمي على موقع تويتر، إلى أنه يقوم بمفاوضة أحد المدربين من المدرسة الهولندية، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

🗞️ عقد مجلس إدارة النادي اليوم إجتماعاً مع المُدرب الهولندي تين كات لمناقشة استمراره مع الفريق من عدمه وقد تفهمت الادارة رغبة المدرب في عدم الإستمرار مع الفريق لأسبابٍ شخصية.. شاكرين لهُ ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية.#WHDFC pic.twitter.com/WnEHWPkjuw — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) May 27, 2019

وأنهى تين كات الدوري الإماراتي مع الوحدة، في المركز الثالث برصيد 46 نقطة وبفارق الأهداف عن العين صاحب المركز الرابع، ليضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا، الموسم القادم.

وفي الموسم الحالي، بالبطولة الآسيوية وصل الوحدة إلى دور الـ 16 من البطولة، الذي يواجه خلاله النصر السعودي أو ذوب آهن الإماراتي.