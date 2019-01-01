رسميًا - الوحدة يعلن استبعاد مراد باتنا من القائمة الآسيوية لأسباب تأديبية

إدارة النادي والجهاز الفني مستائين من تصرف المغربي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر نادي الوحدة الإماراتي اليوم الأحد، بيانًا رسميًا، يعلن خلاله استبعاد المغربي مراد باتنا؛ جناح أيمن الفريق، من القائمة الآسيوية التي تشارك في دوري أبطال آسيا، بناءً على طلب من الجهاز الفني للفريق.

الوحدة يخوض منافسات دور المجموعات بالبطولة القارية ضمن المجموعة الثانية، التي تضم كل من الريان القطري ولوكوموتيف الأوزباكي والاتحاد السعودي.

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وجاء في بيان النادي الإماراتي: "بناءً على طلب الجهاز الفني بالفريق الأول تم استبعاد اللاعب مراد باتنا من البطولة الآسيوية 2019، حيث تبين أن اللاعب إدعى الإصابة في المباراة الأخيرة للفريق".

وأضاف: "تعبر شركة كرة القدم عن خيبة أملها من إدعاءات اللاعب المتكررة من الإصابات على الرغم من أن جميع الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب أثبتت خلوه من الإصابة مما يؤثر على المستوى الفني للفريق".

بناء على طلب الجهاز الفني بالفريق الأول تم استبعاد اللاعب مراد باتنا من البطولة الأسيويه 2019 حيث تبين ان اللاعب إدعى الإصابه في المباراة الأخيره للفريق .#WHDFC — Al Wahda FC (@AlWahdaFCC) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

المغربي صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم للنادي الإماراتي في صيف 2017 قادمًا من الفتح الرباطي، ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2019-2020.

وشارك باتنا مع الوحدة في 33 مباراة، سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 20 آخرين.

يذكر أن الوحدة يستهل مشواره في دور المجموعات بملاقاة لوكوموتيف في الرابع من مارس المقبل.