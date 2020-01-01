رسميًا - الوحدة يتعاقد مع عبدالكريم القحطاني من الفيحاء

الوحدة يدعم صفوفه من الموسم المقبل بعبد الكريم القحطاني

أعلن نادي الوحدة السعودي عن التعاقد مع عبدالكريم القحطاني لاعب الفيحاء، أمس الجمعة، عقب فوز الفريق على أهلي جدة.

الفريق حقق فوزًا هامًا على نظيره أهلي جدة، بثنائية نظيفة، جعلته يتعادل مع الراقي في النقاط بـ33 نقطة حيث يفرق الفريق الجداوي بالأهداف.

وكشف الوحدة عن التعاقد مع القحطاني، على أن يتم انضمام اللاعب إلى الفريق بداية من الموسم المقبل حتى عام 2023 حيث يروا الكثير عند اللاعب يدعم به الفريق مستقبلًا.

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وأعلن الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن الصفقة قائلًا: "عاقد الأستاذ سلطان أزهر، رئيس مجلس الإدارة عقدًا احترافيًا مع اللاعب عبدالكريم القحطاني، لمدة 3 مواسم، قادمًا من الفيحاء، بداية من الموسم المقبل حتى 2023".

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تعاقد الأستاذ سلطان أزهر @sultanazharr رئيس مجلس الإدارة عقدًا احترافيًا مع اللاعب عبدالكريم القحطاني @karim_alqahtani لمدة 3 مواسم، قادمًا من الفيحاء، بداية من الموسم المقبل حتى 2023.#لمجد_جديد 🏆 pic.twitter.com/qdJv5YSJGW — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) February 14, 2020

ويسعى الوحدة لتدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل المنافسة على البطولات المحلية، وأيضًا في حالة التأهل الآسيوي.