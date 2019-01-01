رسمياً – الوحدة يتعاقد مع أفضل صانع أهداف بالدوري الأسترالي

جودوين أكثر من صنع أهدافاً بالدوري الأسترالي الموسم الماضي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي، برئاسة سلطان زاهر التوقيع مع اللاعب الأسترالي كرايج جودوين، قادماً من نادي ادلايد الأسترالي.

ويلعب جودوين صاحب الـ 28 عاماً، في مركز الجناح ويجيد اللعب بالقدم اليسرى، وبدأ مسيرته مع نادي مانشستر سيتي للشباب.

وانضم اللاعب الأسترالي إلى صفوف نيوكاسل الأسترالي في عام 2012، ومنه إلى سارتا الهولندي، قبل أن ينضم إلى أدلايد في 2018.

الموسم الماضي، لعب جودوين مع فريقه 33 مباراة بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 19 هدفاً، وصناعة تسعة آخرين.

📝 ادارة نادي #الوحدة توقع مع اللاعب الأسترالي كرايج قودوين قادمًا من نادي ادلايد الأسترالي . pic.twitter.com/rnMlfGz0OI — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) July 16, 2019

اللاعب الدولي منذ عام 2013، كان أكثر من صنع أهدافاً بالدوري الأسترالي الوسم المنصرم، كما تواجد في التشكيلة المثالية للموسم.

الجدير بالذكر أن إدارة الوحدة أعلنت التعاقد مع اللاعب، بعد ساعة تقريباً من فك تعاقدها مع الجزائري زيدان مباراكو.