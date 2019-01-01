رسمياً – الهلال يوقف المفاوضات مع عموري

إدارة الهلال تقرر وقف مفاوضات تجديد عقد عموري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، وقف مفاوضات تجديد عقد لاعب الفريق عمر عبد الرحمن، ووجهت له الشكر على الفترة التي قضاها في الفريق.

ونشر مجلس إدارة الزعيم، بياناً عبر حساب الفريق على موقع تويتر، أوضحت فيه تفاصيل مفاوضات اللاعب الإماراتي.

أشارت الإدارة في بيانها، إلى أنها بدأت أول خطوة في هذه القضية، بالاجتماع مع ممثل اللاعب في الرياض عقب عودة اللاعبين من إجازتهم السنوية.

واشترط اللاعب تجديد عقده مع الفريق قبل السفر مع الفريق إلى النمسا، رغم تبقى أكثر من شهر على نهاية عقده الحالي، ومن جانبها أعلنت الإدارة أنها ستوافق على تجديد عقد اللاعب ولكن بعد تخطيه للكشف الطبي.

وقدم رئيس الهلال فهد بن نافل عرضاً رسمياً للاعب يوم الثلاثاء الماضي، وتلقت الإدارة رداً يوم الأربعاء تضمن طلب زيادة مالية والمدة، عقب تخطى اللاعب الاختبارات بنجاح، وحينها قدمت الإدارة عرضاً جديداً بزيادة مالية، وحددت مهلة للرد 24 ساعة.

📄 إدارة #الهلال تصدر بياناً بشأن المفاوضات مع "عمر عبدالرحمن" pic.twitter.com/uO7pL7lbr6 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 19, 2019

ومضت المهلة دون أن تتلقى الإدارة أي رد من اللاعب أو ممثله، وتواصلت إدارة الزعيم مع ممثل اللاعب الذي طلب زيادة المهلة ووافقت الإدارة، وتم منحه ولكن حتى هذا الوقت لم يحصل النادي على أي رد.

وأكدت الإدارة على أنها أرجأت تقديم عرض تجديد اللاعب، إلى يوم الثلاثاء الماضي لوجود تقرير سابق من الطبيب الخاص بعموري، يتضمن موعد عودته المتوقعة إلى الملاعب في شهر سبتمبر القادم.

وشددت الإدارة على أنها حرصت على منح اللاعب مهلة محددة للرد، لارتباطها بتحديد قوائم اللاعبين الأجانب في المنافسات المقبلة، خاصة مع تقليص عدد الأجانب في الدوري.