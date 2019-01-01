رسميًا - الهلال يوقع عقدين احترافيين مع الدوسري والعتيبي

فهد بن نافل يحضر مراسم توقيع العقود

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم السبت، توقيع عقدين احترافيين مع ثنائي فريق الشباب بالنادي محمد الدوسري وذعار العتيبي.

وقع الثنائي على عقد مدته عام واحد مع خيار التجديد لعام آخر بمبنى الأمير عبد الله بن ناصر الإداري في مقر النادي، بحضور فهد بن نافل؛ رئيس الزعيم.

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يذكر أن الزعيم يستعد لملاقاة الأهلي في السادس من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، على أن يقام لقاء الإياب في 13 من الشهر نفسه، على ملعب جامعة الملك سعود.

الهلال وصل لدور الـ16 متصدرًا جدول الترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في أربعة لقاءات، وتعادل وحيد ومثله هزيمة.

أما الراقي فصعد ثاني المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والهزيمة في ثلاث أخرى.