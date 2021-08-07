رسميًا | الهلال يُواصل "ضربات أغسطس" بضم الدوسري من القادسية

المدافع الشاب كان محل صراع شرس

واصل الهلال ضرباته القوية في أغسطس وأعلن رسميًا ضم خليفة الدوسري مدافع القادسية الشاب بعد 24 ساعة تقريبًا من ضم ماتيوس بيريرا من وست بروميتش ألبيون.

المدافع صاحب الـ22 عامًا كان محل صراع شرس بين الهلال والنصر والأهلي، وقد تقدمت الأندية الثلاثة بعروض رسمية لضمه إلا أنه اختار ارتداء القميص الأزرق بدءًا من الموسم القادم.

إعلان الهلال عن الصفقة جاء عبر مقطع فيديو نشره حساب النادي الرسمي على تويتر، وقد ظهر اللاعب خلاله وقال "هلا بجمهور الزعيم، أنا هلالي من اليوم حتى 2026، يحيا الهلال يحيا الهلال".

ولم يكشف الزعيم عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن مصادر جول الخاصة كانت قد أوضحت أن الهلال دفع 8 ملايين ريال سعودي للقادسية ومنح الدوسري راتبًا سنويًا قدره 3.2 مليون ريال.

الدوسري هو اللاعب المحلي الثاني الذي ينضم للهلال هذا الصيف بعد حمد اليامي من القادسية أيضًا، فيما تعاقد الفريق مع أجنبيين هما موسى ماريجا وبيريرا.

يُشار إلى أن خليفة الدوسري لعب مع القادسية 27 مباراة في الموسم الماضي من الدوري السعودي، 22 منهم أساسيًا، وقد سجل خلالهم هدفًا واحدًا ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

وقد قام بـ43 تدخلًا دفاعيًا بنسبة نجاح وصلت إلى 67%، وقد شتت الكرة 58 مرة وقطع هجمات المنافسين 27 مرة وتصدى للتسديدات قبل أن تصل مرمى فريقه 10 مرات.